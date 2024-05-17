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Прийде довгоочікуване тепло? Прогноз погоди в Україні на вихідні

Україна, П'ятниця 17 травня 2024 18:30
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Прийде довгоочікуване тепло? Прогноз погоди в Україні на вихідні Фото: синоптики дали детальний прогноз в Україні на вихідні 18-19 травня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

На вихідні, 18-19 травня, в Україні значно потеплішає. Щоправда, пікнік краще відкласти, оскільки весь уїкенд будуть лити дощі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Субота, 18 травня

У суботу, 18 травня, в Україні повсюдно литимуть дощі. У той же час вони будуть короткочасними та невеликими.

Вночі температура повітря буде в межах +7...+10, залежно від регіону. На півдні нічні "плюси" будуть ще вищими, наприклад, у Криму, Одеській та Миколаївській областях - до +11 градусів.

Вдень погода також буде досить однорідною. Найтепліше буде в західних областях (наприклад, у Рівненській та Волинській областях) до +22 градусів. У центрі, на півдні та сході термометри покажуть у межах +20...+21. Найхолодніше буде вдень у Сумській області - максимально до +18 градусів, а у Чернігівській, Харківській, Полтавській та Одеській областях - до +19.

Що стосується Києва, то вночі у столиці буде хмарно, але без опадів, +9...+11, вдень буде також хмарно, +18...+20 градусів.

Прийде довгоочікуване тепло? Прогноз погоди в Україні на вихідні

Погода в Україні 18 травня (meteo.gov.ua)

Неділя, 19 травня

У неділю, 19 травня, в Україні не розвиднеться, дощі продовжуватимуть лити повсюдно. А ось температура повітря підніметься на +1…+2 градусів.

Вночі буде температура в межах +7...+11 градусів, залежно від регіону. А на півдні (Одеська область) та сході (Донецька область) термометри покажуть +10...+12 градусів. Найхолодніше вночі в межах +7...+9 градусів буде у наступних регіонах: Сумській, Харківській, Полтавській, Чернівецькій, Івано-Франківській, Львівській областях.

Вдень у більшості регіонів буде в межах +18...+21 градусів. При цьому в найхолодніших, судячи з ночі регіонах, в Івано-Франківській та Львівській областях вдень очікується стрибок температури до +23 градусів. А в Закарпатській та Чернівецькій – до +24! Варто зазначити, що на півдні буде холодніше.

Найхолодніше вдень буде в:

  • Сумський, до +18 градусів;
  • Чернігівській, Харківській та Полтавській, до +19.

У Києві вночі буде хмарно і невеликий дощ, +9...+11 градусів, вдень також буде мокро, +18...+20 градусів.

Прийде довгоочікуване тепло? Прогноз погоди в Україні на вихідні

Погода в Україні 19 травня (meteo.gov.ua)

Погода в Україні

Травень 2024 в Україні, судячи з погоди, за останні два тижні видався досить холодним. Додали свій внесок та дощі.

При цьому, синоптики, даючи прогноз на останній місяць весни, попереджали, що травень 2024 буде теплішим за звичайний, а дощі - в межах норми.

При цьому, судячи з подальших прогнозів, незважаючи на потепління, наприкінці травня 2024 в Україні ймовірні заморозки.

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