Прийде антициклон Fiona. Синоптик дала прогноз на завтра в Україні

"Сьогоднішню погоду "на любителя", пов'язану із циклоном на ім'я Vahja, вже завтра витіснить західний антициклон Fiona. Тому опадів у більшості областей України не передбачається, лише на півдні та сході затримаються мокрий сніг та дощ", - розповіла вона.

Водночас, за словами синоптика, погода залишатиметься переважно хмарною.

"Температура повітря протягом дня п'ятниці коливатиметься від -2....+3 градусів, на півдні очікується +2....+7 градусів, а при підмерзанні ожеледиця", - додала Діденко.

Погода в Києві

У Києві 15-го грудня опади малоймовірні. У столиці вночі та вдень -2 до +2 градусів. На дорогах слизько та мокро.

Погода взимку в Україні

За прогнозами синоптиків, протягом зими в Україні можна спостерігати короткочасні похолодання зі зниженням приземної температури до 20 градусів нижче нуля, у північних, східних, західних областях, а в Карпатах можливо і до -25 градусів. Такі позначки на термометрі переважно будуть у другій половині зими. Докладніше - у матеріалі.