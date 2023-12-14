ua en ru
Чт, 14 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Прийде антициклон Fiona. Синоптик дала прогноз на завтра в Україні

Україна, Четвер 14 грудня 2023 15:11
UA EN RU
Прийде антициклон Fiona. Синоптик дала прогноз на завтра в Україні Фото: синоптик дала прогноз на 15 грудня в Україні (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Завтра, 15 грудня, в Україну прийде західний антициклон Fiona. Тому опадів загалом не очікується, окрім півдня та сходу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook.

"Сьогоднішню погоду "на любителя", пов'язану із циклоном на ім'я Vahja, вже завтра витіснить західний антициклон Fiona. Тому опадів у більшості областей України не передбачається, лише на півдні та сході затримаються мокрий сніг та дощ", - розповіла вона.

Водночас, за словами синоптика, погода залишатиметься переважно хмарною.

"Температура повітря протягом дня п'ятниці коливатиметься від -2....+3 градусів, на півдні очікується +2....+7 градусів, а при підмерзанні ожеледиця", - додала Діденко.

Погода в Києві

У Києві 15-го грудня опади малоймовірні. У столиці вночі та вдень -2 до +2 градусів. На дорогах слизько та мокро.

Погода взимку в Україні

За прогнозами синоптиків, протягом зими в Україні можна спостерігати короткочасні похолодання зі зниженням приземної температури до 20 градусів нижче нуля, у північних, східних, західних областях, а в Карпатах можливо і до -25 градусів. Такі позначки на термометрі переважно будуть у другій половині зими. Докладніше - у матеріалі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в Україні Погода Погода в Києві Погода на день
NEWS
"Замороження" війни в Україні загрожує нападом Росії на країни НАТО, - Кулеба
"Замороження" війни в Україні загрожує нападом Росії на країни НАТО, - Кулеба
DAILY
Транш, реформи та нові умови. Про що Україна домовилась з МВФ на 2024 рік
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Транш, реформи та нові умови. Про що Україна домовилась з МВФ на 2024 рік