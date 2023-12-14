Придет антициклон Fiona. Синоптик дала прогноз на завтра в Украине

Завтра, 15 декабря, в Украину придет западный антициклон Fiona. Поэтому осадков вообще не ожидается, кроме юга и востока.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко в Facebook .

"Сегодняшнюю погоду "на любителя", связанную с циклоном по имени Vahja, уже завтра вытеснит западный антициклон Fiona. Поэтому осадков в большинстве областей Украины не предполагается, только на юге и востоке задержатся мокрый снег и дождь", - рассказала она.

В то же время, по словам синоптика, погода будет оставаться преимущественно облачной.

"Температура воздуха в течение дня пятницы будет колебаться от -2...+3 градусов, на юге ожидается +2...+7 градусов, а при подмерзании гололедица", - добавила Диденко.

Погода в Киеве

В Киеве 15 декабря осадки маловероятны. В столице ночью и днем –2 до +2 градусов. На дорогах скользко и мокро.

Погода зимой в Украине

По прогнозам синоптиков, в течение зимы в Украине можно будет наблюдать кратковременные похолодания со снижением приземной температуры до 20 градусов ниже нуля, в северных, восточных, западных областях, а в Карпатах возможно и до -25 градусов. Такие отметки на термометре в основном будут во второй половине зимы. Подробнее - в материале.