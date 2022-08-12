Приятель Кадырова пытал подростка в Киевской области. СБУ объявила ему подозрение

Злоумышленником оказался командир мобильного отряда особого назначения, больше известного как ОМОН, в Чеченской Республике Бисаев Анзор Саладиевич ("Ахмат"). Он является приятелем главы Чечни Рамзана Кадырова.

В начале марта "кадыровец" вместе с подчиненными ворвался в частный дом в поселке Бабинцы Бучанского района. Он похитил несовершеннолетнего и пытал его.

Оккупанты пытались узнать от подростка информацию о расположении украинских военных. Они угрожали ему пистолетом и ножом. После парня посадили в броневик и продолжали издевательства, применяя насилие и угрозы физической расправы.

Следователи СБУ объявили командиру "кадыровцев" подозрение за нарушение законов и обычаев войны ( ч. 1 ст. 438 УК Украины).