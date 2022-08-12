Приятель Кадирова катував підлітка у Київській області. СБУ оголосила йому підозру

Служба безпеки ідентифікувала "кадирівця", який під час окупації Київської області катував підлітка. Йому оголосили підозру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ .

Зловмисником виявився командир мобільного загону особливого призначення, більше відомого як ОМОН, у Чеченській Республіці Бісаєв Анзор Саладієвич ("Ахмат"). Він є приятелем глави Чечні Рамзана Кадирова.

На початку березня "кадирівець" разом з підлеглими вдерся до приватного будинку у селищі Бабинці Бучанського району. Він викрав неповнолітнього і катував його.

Окупанти намагалися дізнатися від підлітка інформацію про розташування українських військових. Вони погрожували йому пістолетом та ножем. Після хлопця посадили у броньовик і продовжували знущання, застосовуючи насильство та погрози фізичної розправи.

Слідчі СБУ оголосили командиру "кадирівців" підозру за порушення законів та звичаїв війни ( ч. 1 ст. 438 КК України).