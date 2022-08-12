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Приятель Кадирова катував підлітка у Київській області. СБУ оголосила йому підозру

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Київська область, П'ятниця 12 серпня 2022 14:26
Приятель Кадирова катував підлітка у Київській області. СБУ оголосила йому підозру Фото: СБУ ідентифікувала приятеля Кадирова, який катував українського підлітка (ssu gov ua)
Автор: Наталія Юрченко

Служба безпеки ідентифікувала "кадирівця", який під час окупації Київської області катував підлітка. Йому оголосили підозру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

Зловмисником виявився командир мобільного загону особливого призначення, більше відомого як ОМОН, у Чеченській Республіці Бісаєв Анзор Саладієвич ("Ахмат"). Він є приятелем глави Чечні Рамзана Кадирова.

На початку березня "кадирівець" разом з підлеглими вдерся до приватного будинку у селищі Бабинці Бучанського району. Він викрав неповнолітнього і катував його.

Окупанти намагалися дізнатися від підлітка інформацію про розташування українських військових. Вони погрожували йому пістолетом та ножем. Після хлопця посадили у броньовик і продовжували знущання, застосовуючи насильство та погрози фізичної розправи.

Слідчі СБУ оголосили командиру "кадирівців" підозру за порушення законів та звичаїв війни ( ч. 1 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, СБУ затримала російського агента, який коригував ракетний удар по Харківській ОДА на початку березня.

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