Приятель Кадирова катував підлітка у Київській області. СБУ оголосила йому підозру
Служба безпеки ідентифікувала "кадирівця", який під час окупації Київської області катував підлітка. Йому оголосили підозру.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.
Зловмисником виявився командир мобільного загону особливого призначення, більше відомого як ОМОН, у Чеченській Республіці Бісаєв Анзор Саладієвич ("Ахмат"). Він є приятелем глави Чечні Рамзана Кадирова.
На початку березня "кадирівець" разом з підлеглими вдерся до приватного будинку у селищі Бабинці Бучанського району. Він викрав неповнолітнього і катував його.
Окупанти намагалися дізнатися від підлітка інформацію про розташування українських військових. Вони погрожували йому пістолетом та ножем. Після хлопця посадили у броньовик і продовжували знущання, застосовуючи насильство та погрози фізичної розправи.
Слідчі СБУ оголосили командиру "кадирівців" підозру за порушення законів та звичаїв війни ( ч. 1 ст. 438 КК України).
Нагадаємо, СБУ затримала російського агента, який коригував ракетний удар по Харківській ОДА на початку березня.
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