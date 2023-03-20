Привозять поранених вантажівками. Через величезні втрати росіяни будують все більше шпиталів

Російські окупанти продовжують зазнавати величезних втрат. Будують все більше шпиталів вздовж лінії зіткнення.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу ЗСУ.
"Так, в населеному пункті Розівка тимчасово окупованої території Запорізької області, в будівлі місцевої лікарні розташовано один з таких закладів окупантів. За минулу добу туди привезли близько 50 важкопоранених військовослужбовців армії Росії", - пише пресслужба Генштабу.
Ще один шпиталь росіяни облаштували в будівлі місцевої школи в населеному пункті Високе Запорізької області. Туди ж ворог 19 березня завіз велику кількість поранених. Для цього він використав 4 медичні вантажівки на базі автомобіля КАМАЗ.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що за минулу добу наші воїни знищили ще близько 700 окупантів. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає - 165 610 військових.
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