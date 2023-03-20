Привозят раненых грузовиками. Из-за огромных потерь россияне строят все больше госпиталей

Российские оккупанты продолжают нести огромные потери. Строят все больше госпиталей вдоль линии соприкосновения.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба ВСУ.

"Да, в населенном пункте Розовка временно оккупированной территории Запорожской области, в здании местной больницы расположено одно из таких заведений оккупантов. За минувшие сутки туда привезли около 50 тяжелораненых военнослужащих армии России", - пишет пресс-служба Генштаба. Еще один госпиталь россияне обустроили в здании местной школы в населенном пункте Высокой Запорожской области. Туда же враг 19 марта завез большое количество раненых. Для этого он использовал 4 медицинских грузовика на базе автомобиля КАМАЗ.