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Привлечение облэнерго к механизму ПСО создает значительные риски, - Буславец

Автор: РБК-Украина

Проект новой модели ПСО (льготный тариф на электроэнергию для населения), который возлагает такие обязательства на операторов системы распределения (ОСР) содержит существенные риски и может привести к дефолту отрасли.

Об этом заявила бывшая исполняющий обязанности министра энергетики Ольга Буславец в Facebook.

"Предлагаемое ПСО значительно сложнее в организации, а на его эффективность влияет много факторов. В таких условиях значительно возрастает риск, что что-то пойдет не так. Стоит упасть цене продажи НАЭК на рынке, или появиться задолженности в одном или нескольких ОСР, как это сразу повлечет за собой каскад дефолтов и финансовых кризисов со стороны электропоставщиков или операторов систем распределения", - подчеркнула экс-министр.

В таком случае, бытовые потребители могут попасть к поставщику последней надежды со значительно более высоким тарифом, а впоследствии вообще быть отключенными от электроснабжения.

Незначительное, в пределах 24 коп./ кВт-ч, снижение тарифом по новому проекту ПСО для среднестатистического украинца будет означать снижение платежки на 40 грн в месяц.

"Сэкономив среднестатически 40 грн в месяц, население значительно большую сумму заплатит за более дорогие товары и услуги. При этом будут экономить в первую очередь состоятельные граждане, которые потребляют значительные объемы электроэнергии, в то же время как за товары и услуги будет переплачивать массовый среднестатический потребитель", - добавила Буславец.

Напомним, Министерство энергетики предложило уменьшить тарифы для населения на 24 коп./кВт-ч путем резкого сокращения затрат на ремонты оборудования и линий электропередачи, 70% которых и так находятся в аварийном состоянии.
Потери в украинских электросетях превышают 10%, что обходится потребителям в 20 млрд грн ежегодно.

Текущий тариф на электроэнергию для бытовых потребителей составляет 1,68 грн / кВт.ч при рыночной цене свыше 4 грн / кВт.ч. Тариф на электроэнергию в Украине остается в 4 раза ниже, чем в странах Европы и не пересматривался с 2017 года.

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энергетика