Привласнили майже 400 млн гривень. Керівники компанії Жеваго отримали підозру

"СБУ спільно з ДБР зібрала доказову базу на керівництво Полтавського гірничо-збагачувального комбінату (ГЗК), який підконтрольний підсанкційному мільярдеру Костянтину Жеваго", - йдеться в повідомленні.

Так, за даними СБУ, викрито 6 посадовців компанії, які створили організоване злочинне угруповання.

"Вони налагодили схему привласнення бюджетних коштів під час видобутку та продажу корисних копалин на майже 400 млн грн", - додали у відомстві.

Як працювала схема?

За даними слідства, протягом 2019-2022 років фігуранти постачали на афілійовану комерційну структуру гуртові партії щебеню за штучно заниженою вартістю.

Встановлено, що зловмисники продавали гірську породу, не маючи на це відповідного спецдозволу. Так, 1 тонну сировини збували "своїм компаніям" за 30-50 грн. А потім реалізовували породу вже за ринковою ціною, яка була майже в десять разів більша.

Для реалізації оборудки її організатори вносили недостовірні відомості до звітної та фінансово-господарської документації. Як додали в ДБР, готівка від продажу виводилася через конвертцентри та розподілялася між учасниками злочинної групи.

Ініційована СБУ і ДБР експертиза на базі Київського науково-дослідного інституту судових експертів підтвердила факти злочинної діяльності та бюджетних збитків.

Як розповіли в ДБР, наразі проведено 15 обшуків на території Києва, а також Харківської та Полтавської областей, в офісних приміщеннях та за місцями проживання топменеджерів ПрАТ "Полтавський ГЗК", фірмах-прокладках та підприємств транзитно-конвертаційного сектору.

Під час обшуків за адресами фактичного проживання, в офісах і на виробничих потужностях фігурантів виявлено документи та інші речові докази оборудки.

На підставі зібраних доказів директору ГЗК, його довіреній особі, головному бухгалтеру і начальнику відділу збуту компанії, а також екскерівнику і головбуху підконтрольної фірми, а також чинному директору повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем вчинене організованою групою осіб);

ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом).

Справа Жеваго

Підозру у кримінальному провадженні Жеваго оголосили у вересні 2019 року. Тоді олігарх тоді не з'явився на допит у ДБР, поїхавши за кордон. У липні 2021 року ДБР офіційно заявило, що Інтерпол опублікував червоне оповіщення щодо Жеваго. Прес-служба олігарха цю інформацію заперечувала. Жеваго затримали на гірськолижному французькому курорті Куршевель, оскільки він перебував у розшуку Інтерполу. Йдеться про кримінальне провадження з висновку 113 млн доларів з підконтрольного йому збанкрутілого банку "Фінанси та Кредит".