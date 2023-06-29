Присвоили почти 400 млн гривен. Руководители компании Жеваго получили подозрение

Руководителям компании экс-нардепа и бизнесмена Константина Жеваго, которые присвоили почти 400 млн гривен, сообщили о подозрении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.
"СБУ совместно с ГБР собрала доказательную базу на руководство Полтавского горно-обогатительного комбината (ГОК), подконтрольного подсанкционному миллиардеру Константину Жеваго", - говорится в сообщении.
Так, по данным СБУ, разоблачены 6 чиновников компании, создавших организованную преступную группировку.
"Они наладили схему присвоения бюджетных средств при добыче и продаже полезных ископаемых почти на 400 млн грн", - добавили в ведомстве.
Как работала схема?
По данным следствия, в течение 2019-2022 годов фигуранты поставляли на аффилированную коммерческую структуру оптовые партии щебня по искусственно заниженной стоимости.
Установлено, что злоумышленники продавали горную породу, не имея на это соответствующего спецразрешения. Так, 1 тонну сырья сбывали "своим компаниям" за 30-50 грн. А потом реализовывали породу уже по рыночной цене, которая была почти в десять раз больше.
Для реализации сделки ее организаторы вносили недостоверные сведения в отчетную и финансово-хозяйственную документацию. Как добавили в ГБР, наличные от продажи выводились через конвертцентры и распределялись между участниками преступной группы.
Инициированная СБУ и ГБР экспертиза на базе Киевского научно-исследовательского института судебных экспертов подтвердила факты преступной деятельности и бюджетного ущерба.
Как рассказали в ГБР, в настоящее время проведено 15 обысков на территории Киева, а также Харьковской и Полтавской областей, в офисных помещениях и местах проживания топ-менеджеров ЧАО "Полтавский ГОК", фирмах-прокладках и предприятий транзитно-конвертационного сектора.
В ходе обысков по адресам фактического проживания, в офисах и на производственных мощностях фигурантов обнаружены документы и другие вещественные доказательства сделки.
На основании собранных доказательств директору ГОКа, его доверенному лицу, главному бухгалтеру и начальнику отдела сбыта компании, а также экскеровщику и главбуху подконтрольной фирмы, а также действующему директору сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
Подозрение в уголовном производстве Жеваго объявили в сентябре 2019 года. Тогда олигарх тогда не явился на допрос в ГБР, уехав за границу. В июле 2021 года ГБР официально заявило, что Интерпол опубликовал красное оповещение о Жеваго. Пресс-служба олигарха эту информацию отрицала. Жеваго задержали на горнолыжном французском курорте Куршевель, поскольку он находился в розыске Интерпола. Речь идет об уголовном производстве по выводу 113 млн долларов из подконтрольного ему обанкротившегося банка "Финансы и Кредит".
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