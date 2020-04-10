Прививка для экономики: как Украине выстоять во время кризиса

Перед Кабмином Шмыгаля стоят непростые вызовы (Фото: kmu.gov.ua)

Украина приближается к экватору карантина. В правительстве и команде президента говорят о том, что уже в конце апреля-начале мая власти начнут постепенно запускать экономику, но в основном это пока касается малого и среднего бизнеса.

Удар по экономике, который нанесли эпидемия и карантин, может оказаться слишком болезненным, чтобы страна выстояла уже после того, как инфекция отступит. И потому для общей экономической и социальной стабильности правительству следует сконцентрироваться на поддержке ключевых экспортных отраслей, использовав уже имеющийся промышленный потенциал.

Есть конкретный набор шагов – от налоговых до тарифных, которые позволят крупному бизнесу выстоять и удержать остальную экономику. Подробнее – в материале РБК-Украина.

Кризис после эпидемии коронавируса не обойдет стороной ни одну экономику в мире. В Кабинете министров, учитывая изменившиеся обстоятельства, вынуждены были в начале апреля пересмотреть макроэкономический прогноз, в котором чиновники ухудшили свои ожидания.

Падение ВВП составит почти 5%, а инфляция ускорится до 11,6%, следует из утвержденного правительством прогноза. Чтобы кризис не оказался глубже, чем тот, к которому уже готовятся власти, целые отрасли ожидают от государства конкретных шагов уже сейчас.

Локомотивы экономики

На этой неделе Кабмин создал совет экономического развития, позвав туда ведущих экономистов. Как никто другие, эксперты и финансовые консультанты правительства должны понимать важность проактивной государственной политики в экономике и поддержке промышленности. Именно это сейчас происходит по всему миру: правительства дают льготы и преференции ключевым отраслям, вливая в них миллиарды или снижая налоговое бремя.

Усилия правительства в Украине сейчас стоит направить именно на те отрасли, которые уже имеющих конкурентные преимущества или смогут приобрести их в обозримом будущем. Безусловно, необходимо стремиться к созданию высокотехнологичной экономики, тем более что определенный задел для этого уже имеется. К примеру, это касается индустрий авиа- и ракетостроения, точного машиностроения, производства сложной оптической техники, фармацевтики и биотехнологий.

Но именно сейчас, в условиях начавшегося мирового экономического кризиса, важно сосредоточиться на поддержке тех отраслей, в которых Украина в данный момент имеет конкурентные преимущества в мире. Это и выращивание сельхозпродукции, и добыча горнорудного сырья, и производство металлопродукции.

Без поддержки этих экспортных отраслей экономика страны рухнет в ближайшее время, что чревато снижением доходов граждан и подрывом рейтингов власти. Ведь в перечисленных индустриях заняты миллионы работников, а еще миллионы работают в сферах, смежных с агропромышленным и горно-металлургическим комплексами.

Что делают другие страны? Многие пошли по пути прямой бюджетной поддержки. США включили печатный станок, решив влить в экономику 2,2 трлн долларов. Подобным образом действуют власти Японии, Польши, Германии. Другие страны решились на политику нулевых и околонулевых учетных ставок, чтобы снизить стоимость займов, стимулировать кредитование и тем самым оживить экономическую активность.

Украина в этом плане имеет достаточно ограниченные возможности. Во-первых, правительство пока может позволить только увеличить дефицит госбюджета на 200 млрд гривен – до 6% ВВП. И то при условии, что удастся договориться с МВФ о новой кредитной программе. В противном случае страна не сможет занимать много для покрытия своих расходов на турбулентных внешних финансовых рынках.

Что же касается активизации кредитования, этот вариант в правительстве действительно рассматривают. Но собираются сконцентрироваться на поддержке малого и среднего бизнеса, который, впрочем, вряд ли потянет обслуживание все еще высоких ставок по займам. Станет ли НБУ дальше снижать учетную ставку – теперь большой вопрос, учитывая, что политика дешевых денег может спровоцировать дополнительный рост цен.

Куда лучшим и более эффективным для бизнеса стал бы пакет непрямых мер от государства. К примеру, это может быть автоматический возврат НДС без длительных документальных проверок. Или, скажем, продление освобождения предприятий от налога на землю. Пока эта норма действует с 1 марта по 30 апреля.

Тарифные преграды

Конкуренция на мировых рынках на фоне падающей экономики только обострится. И потому как нельзя кстати будут любые меры со стороны правительства, которые позволят снизить себестоимость продукции украинских экспортеров, сделав их более конкурентоспособными.

В этом смысле для бизнеса весьма важен вопрос логистики. И потому в нынешней кризисной ситуации для обеспечения бесперебойной доставки грузов необходимо снизить тарифы на грузовые ж/д перевозки.

Учитывая, что в 2019 году падение цен в промышленности Украины составило 7,4%, соответственно, справедливым будет снижение тарифов на грузовые ж/д перевозки на 7-10%. Кроме того, не стоит забывать, что вагоны "Укрзализныци" очень часто изношены и явно не стоят тех денег, которые за свои услуги просит ж/д монополист.

Также необходимо пересмотреть транспортные сборы и в украинских портах. Портовые сборы в Украине одни из самых высоких среди стран Черноморского региона, из-за чего украинские предприятия теряют в год около 100 млн долларов. В Украинской ассоциации производителей ферросплавов и другой электрометаллургической продукции (УкрФА) уверены, что сборы экономически не обоснованы и потому их необходимо снижать.

Важно понимать, что завышенные ж/д тарифы на грузоперевозки и чрезмерно высокие портовые сборы вредят экспортерам АПК и ГМК, на которых приходится две трети экспорта из Украины. По данным Госстата, по итогам 2019 года почти пятую часть (19,2%) всего экспорта составили зерновые, несколько меньше (17,4%) – черные металлы.

Почему эти отрасли так важны? Не только рабочими местами и уплатой налогов. Они формируют львиную долю притока иностранной валюты в страну, тем самым обеспечивая предложение долларов и евро для импортеров. Это очень важно в аспекте сдерживания девальвации гривны. Тем более что до конца года Украине необходимо заплатить вместе с процентами около 6,5 млрд долларов по внешним долгам и 2,4 млрд долларов по номинированным в инвалюте внутренним гособлигациям.

Без обеспечения стабильной и комфортной работы экспортеров, дающих стране валюту, выплата этих долгов без девальвации гривны невозможна. И хотя золотовалютные резервы Национального банка находятся пока на достаточно комфортном уровне, они уже начинают таять из-за активной продажи долларов НБУ для сдерживания курса.

К тому же нужно понимать, что в этом году из-за карантинных ограничений в ЕС для Украины заметно "просядет" такой источник валютных поступлений, как переводы от трудовых мигрантов (около 12 млрд долларов в 2019 году). Это еще одно подтверждение того, что без нового притока валюты от ключевых экспортных отраслей страна не сможет обойтись.