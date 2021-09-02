Для привитых какими вакцинами открыто больше всего стран: рейтинг
Фото: более 140 стран открыты для привитых вакциной AstraZeneca (Getty Images)
Онлайн-издание о визовых требованиях разных стран VisaGuide.World составило рейтинг вакцин от коронавируса, для привитых которыми туристов открыто больше всего стран. Лидером является препарат от компании AstraZeneca.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство здравоохранения.
Рейтинг вакцин от коронавируса
- AstraZeneca (SKBio и Vaxzevria) - признали 144 страны;
- Comirnaty/Pfizer - признали 125 стран;
- Moderna - признали 86 стран;
- AstraZeneca (Covishield) - признали 60 стран;
- CoronaVac/ Sinovac - признали 48 стран.
В то же время в Минздраве напоминают, что признание вакцины еще не гарантирует право въехать на ее территорию с прививкой, потому что каждое государство индивидуально устанавливает требования к пересечению своих границ.
Проверить актуальные правила въезда в каждую конкретную страну можно на специальном сайте МИД - tripadvisor.mfa.gov.ua.