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Для щеплених якими вакцинами відкрито найбільше країн: рейтинг

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Україна, Четвер 02 вересня 2021 16:35
Для щеплених якими вакцинами відкрито найбільше країн: рейтинг Фото: понад 140 країн відкрито для щеплених вакциною AstraZeneca (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

Онлайн-видання про візові вимоги різних країн VisaGuide.World склало рейтинг вакцин від коронавірусу, для щеплених якими туристів відкрито найбільше країн. Лідером є препарат від компанії AstraZeneca.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство охорони здоров'я.

Рейтинг вакцин від коронавірусу

  • AstraZeneca (SKBio та Vaxzevria) - визнали 144 країни;
  • Comirnaty/Pfizer - визнали 125 країн;
  • Moderna - визнали 86 країн;
  • AstraZeneca (Covishield) - визнали 60 країн;
  • CoronaVac/Sіnovac - визнали 48 країн.

Водночас в МОЗ нагадують, що визнання вакцини ще не гарантує право в'їхати на її територію з щепленням, бо кожна держава індивідуально встановлює вимоги до перетину своїх кордонів.

Перевірити актуальні правила в'їзду до кожної конкретної країни можна на спеціальному сайті МЗС - tripadvisor.mfa.gov.ua.

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Мінстерство охорони здоров'я України Вакцина від коронавірусу
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