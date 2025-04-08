"Привідкрию завісу": Залужний вперше розповів про спільний штаб з США

За словами Залужного, після повномасштабного вторгнення Росії військова допомога Україні від партнерів суттєво зросла. Було отримано різноманіття зброї і техніки, а це потягнуло за собою питання, пов’язані з її доставкою та ремонтом.

Також створений штаб став секретною зброєю України та партнерів під час планування операцій та формуванні потреб для їх реалізації у війні проти Росії.

"Саме тому у квітні 2022 року ми створили центр з координації постачання військової допомоги Україні. Він базувався у штаб-квартирі Європейського командування США у Штутгарті, Німеччина. Через деякий час цей штаб продовжив роботу у Вісбадені", - написав Залужний.

Вже влітку 2022 року, партнери висловили сумніви щодо доцільності тих чи інших видів озброєнь та боєприпасів для фронту в Україні. Тоді було вирішено створити, на базі логістичного, оперативний штаб. Він здійснював оцінку потреб у зброї та техніці, виходячи з планування операцій.

"Завдяки підтримці Великої Британії цю ідею вдалося реалізувати. І Вісбаден отримав нове дихання. У цьому штабі планували операції, проводили воєнні ігри, формували потреби для ЗСУ та передавали їх до Вашингтона та європейських столиць", - розповів Залужний.

Створений майданчик став чудовим механізмом взаємодії України та партнерів щодо майбутніх воєнних операцій та формування потреб під них.

Скандальна стаття у NYT

Минулого місяця New York Times написав, що майже три роки Україна та США мали неафішоване партнерство в розвідці, стратегії, плануванні та технологіях, відоме лише вузькому колу чиновників.

За даними видання, база США у Вісбадені надавала ЗСУ координати російських військ на російській території. Операція мала назву Task Force Dragon, а її завданням було компенсувати перевагу Росії в живій силі та озброєнні.

Американські та українські військові кожного дня визначали пріоритетні цілі. Зокрема, розвідка вивчала супутникові знімки, радіовипромінювання та перехоплені повідомлення для того, щоб знайти російські позиції, координати яких потім передавали ЗСУ.

Однак, як пише NYT, під час роботи у штабі "червоні лінії" адміністрації Байдена постійно відсовувались. Попри те, що Штати з початку повномасштабного вторгнення заявляли, що не братимуть прямої участі, в якийсь момент близько десятка американських військових радників опинилися в Києві.

Пізніше ця група розширилася до трьох десятків людей. Що більше, цим радникам нібито дозволили вирушити в українські командні пункти, які були ближче до місць бойових дій.

Також у 2022 році американські ВМС дозволили надати ЗСУ дані, які б допомогли в ударах морськими дронами по російських військових кораблях. Також ЦРУ дозволили підтримувати українські операції в кримських вводах.

Ще в січні цього року у Вісбадені американські та українські військові спланували кампанію, у якій використали б ракети дальнього радіуса дії і українські дрони для атаки на близько 100 російських військових об'єктів у Криму.

Видання писало, що контрнаступ ЗСУ у 2023 році мав надати імпульс Україні після тріумфів першого року. Однак після того, як у Вісбадені було проведено військові навчання та узгоджено стратегію, план зазнав краху. Причина - суперечки в українському військово-політичному командуванні.

За інформацією журналістів, Залужний, який тоді був головнокомандувачем ЗСУ, підтримав план, за яким мав відбутись штурм у напрямку південного міста Мелітополь. Це б дозволило перерізати російські лінії постачання.

А ось Олександр Сирський, який тоді був командувачем ОСУВ "Хортиця", запропонував завдати удару російським військам в окупованому східному Бахмуті. У цей момент президент України Володимир Зеленський підтримав Сирського, і розділив боєприпаси та сили між двома головними фронтами замість одного.

В результаті Бахмут повернути не вдалось, контрнаступ закінчився провалом, а Росія отримала перевагу на фронті, пише видання.