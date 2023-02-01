Приватні перекази в Україну за 2022 рік скоротилися на 1 млрд доларів

Обсяг приватних переказів в Україну з-за кордону за грудень 2022 року становив 1,157 млрд доларів. Це на 10,9% менше, ніж роком раніше (1,299 млрд доларів).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Національного банку України ( НБУ ).

Всього за даними НБУ за 2022 рік в Україну надійшло 13,073 млрд доларів, що на 6,7% менше, ніж роком раніше (14,019 млрд доларів).

НБУ враховував у своїх розрахунках як формальні, так і неформальні канали переказу грошей в Україну.