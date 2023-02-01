UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Приватні перекази в Україну за 2022 рік скоротилися на 1 млрд доларів

Фото: у 2022 році Україну надійшло 13 млрд доларів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Обсяг приватних переказів в Україну з-за кордону за грудень 2022 року становив 1,157 млрд доларів. Це на 10,9% менше, ніж роком раніше (1,299 млрд доларів).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Національного банку України ( НБУ ).

Всього за даними НБУ за 2022 рік в Україну надійшло 13,073 млрд доларів, що на 6,7% менше, ніж роком раніше (14,019 млрд доларів).

НБУ враховував у своїх розрахунках як формальні, так і неформальні канали переказу грошей в Україну.

Зазначимо, Національний банк України у жовтні покращив прогноз обсягу приватних переказів в Україну у 2022 році з 12,6 млрд доларів до 13,9 млрд доларів. На 2023 рік прогноз підвищений з 13,1 млрд доларів до 16,4 млрд доларів. 2024 року очікується 13,8 млрд доларів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Національний банк України