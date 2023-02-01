Частные переводы в Украину за 2022 год сократились на 1 млрд долларов

Объем частных переводов в Украину из-за границы за декабрь 2022 года составил 1,157 млрд долларов. Это на 10,9% меньше, чем годом ранее (1,299 млрд долларов).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Национального банка Украины ( НБУ ).

Всего по данным НБУ за 2022 год в Украину поступило 13,073 млрд долларов, что на 6,7% меньше, чем годом ранее (14,019 млрд долларов).

НБУ учитывал в своих расчетах как формальные, так и неформальные каналы перевода денег в Украину.