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Приватні перекази в Україну за 2022 рік скоротилися на 1 млрд доларів

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Україна, Середа 01 лютого 2023 10:01
Приватні перекази в Україну за 2022 рік скоротилися на 1 млрд доларів Фото: у 2022 році Україну надійшло 13 млрд доларів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Обсяг приватних переказів в Україну з-за кордону за грудень 2022 року становив 1,157 млрд доларів. Це на 10,9% менше, ніж роком раніше (1,299 млрд доларів).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Національного банку України ( НБУ ).

Всього за даними НБУ за 2022 рік в Україну надійшло 13,073 млрд доларів, що на 6,7% менше, ніж роком раніше (14,019 млрд доларів).

НБУ враховував у своїх розрахунках як формальні, так і неформальні канали переказу грошей в Україну.

Приватні перекази в Україну за 2022 рік скоротилися на 1 млрд доларів

Зазначимо, Національний банк України у жовтні покращив прогноз обсягу приватних переказів в Україну у 2022 році з 12,6 млрд доларів до 13,9 млрд доларів. На 2023 рік прогноз підвищений з 13,1 млрд доларів до 16,4 млрд доларів. 2024 року очікується 13,8 млрд доларів.

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