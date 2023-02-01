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Частные переводы в Украину за 2022 год сократились на 1 млрд долларов

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Украина, Среда 01 февраля 2023 10:01
Частные переводы в Украину за 2022 год сократились на 1 млрд долларов Фото: в 2022 году Украину поступило 13 млрд долларов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Объем частных переводов в Украину из-за границы за декабрь 2022 года составил 1,157 млрд долларов. Это на 10,9% меньше, чем годом ранее (1,299 млрд долларов).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Национального банка Украины (НБУ).

Всего по данным НБУ за 2022 год в Украину поступило 13,073 млрд долларов, что на 6,7% меньше, чем годом ранее (14,019 млрд долларов).

НБУ учитывал в своих расчетах как формальные, так и неформальные каналы перевода денег в Украину.

Частные переводы в Украину за 2022 год сократились на 1 млрд долларов

Отметим, Национальный банк Украины в октябре улучшил прогноз объема частных переводов в Украину в 2022 году с 12,6 млрд долларов до 13,9 млрд долларов. На 2023 год прогноз повышен с 13,1 млрд долларов до 16,4 млрд долларов. В 2024 году ожидается 13,8 млрд долларов.

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Национальный банк Украины
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