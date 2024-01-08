Приватна компанія США спробує вперше за 50 років здійснити посадку на поверхні Місяця

Сполучені штати Америки вперше за 50 років здійснили запуск ракети, яка доправить спусковий апарат на Місяць. Дану місію планує здійснити приватна компанія United Launch Alliance.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
Як зазначають у повідомленні,
"Це перший запуск нової потужної ракети, створеної компанією Boeing-Lockheed United Launch Alliance, і спроба здійснити першу за 50 років м’яку посадку на Місяць у США", - зазначають у виданні.
Відомо, що ракета стартувала з мису Канаверал у США о 07:18 за Гринвічем і, як очікується, приземлиться на Місяць 23 лютого.
Надалі планується, що місяцехід Peregrine1 збиратиме дані про поверхню Місяця перед запланованими майбутніми місіями космонавтів.
Як пише видання, Peregrine 1 несе п'ять функціональних приладів НАСА та ще 15 інших. Дані інструменти вимірюватимуть рівень радіації, поверхневий і підповерхневий водяний лід, магнітне поле та розріджений шар газу, який називається екзосферою.
Очікується, що отримані дані з цих приладів допоможуть мінімізувати ризики та використовувати природні ресурси Місяця, коли космічні експедитори повернуться на його поверхню.
Також на борту знаходяться перші латиноамериканські наукові апарати, які прямують до поверхні Місяця.
Зазначається, що у випадку успіху місії на поверхні супутника буде розгорнуто п'ять невеликих місяцеходів, кожен вагою менш як 60 грамів і діаметром у 12 сантиметрів. Зокрема, також має місяцехід на борту й Університет Карнегі-Меллона.
Також спусковий апарат містить ненаукове корисне навантаження, в тому числі фізичну монету, "завантажену одним біткойном", і японську "капсулу місячних мрій", яка містить 185 872 повідомлення від дітей з усього світу.
Раніше ми повідомляли що США мають намір повернутися на Місяць вперше з 1972 року.
Також ми розповідали, що NASA відправить на супутник Юпітера імена усіх охочих і пояснювали, як можна зареєструвати своє.
Крім того, наприкінці 2023 року у NASA презентували "космічний трейлер", який розповідає про місії, експерименти та інші визначні події, заплановані агентством на 2024 рік.
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