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Частная компания США попытается впервые за 50 лет совершить посадку на поверхности Луны

Фото: частная американская компания United Launch Alliance запустила ракету с миссией для посадки на Луну (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Соединенные штаты Америки впервые за 50 лет совершили запуск ракеты, которая доставит спусковой аппарат на Луну. Данную миссию планирует осуществить частная компания United Launch Alliance.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Как отмечают в сообщении,

"Это первый запуск новой мощной ракеты, созданной компанией Boeing-Lockheed United Launch Alliance, и попытка совершить первую за 50 лет мягкую посадку на Луну в США", - отмечают в издании.

Известно, что ракета стартовала с мыса Канаверал в США в 07:18 по Гринвичу и, как ожидается, приземлится на Луну 23 февраля.

В дальнейшем планируется, что луноход Peregrine 1 будет собирать данные о поверхности Луны перед запланированными предстоящими миссиями космонавтов.

Технологическое обеспечение

Peregrine 1 несет пять функциональных приборов НАСА и еще 15 других. Данные инструменты измерят уровень радиации, поверхностный и подповерхностный водяной лед, магнитное поле и разреженный слой газа, который называется экзосферой.

Ожидается, что полученные данные этих приборов помогут минимизировать риски и использовать природные ресурсы Луны, когда космические экспедиторы вернутся на ее поверхность.

Также на борту находятся первые латиноамериканские научные аппараты, следующие к поверхности Луны.

Отмечается, что в случае успеха миссии на поверхности спутника будут развернуты пять небольших луноходов, каждый весом менее 60 граммов и диаметром в 12 сантиметров. В частности, также имеет луноход на борту и Университет Карнеги-Меллона.

Послание с Земли на Луну

Также спусковой аппарат содержит ненаучную полезную нагрузку, в том числе физическую монету, "загруженную одним биткойном", и японскую "капсулу лунных мечтаний", содержащую 185 872 сообщения от детей со всего мира.

США в космосе

Ранее мы сообщали, что США намерены вернуться на Луну впервые с 1972 года.

Также мы рассказывали, что NASA направит на спутник Юпитера имена всех желающих и объясняли, как можно зарегистрировать свое.

Кроме того, в конце 2023 года в NASA презентовали "космический трейлер", рассказывающий о миссиях, экспериментах и других выдающихся событиях, запланированных агентством на 2024 год.

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Космический корабль