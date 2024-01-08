Частная компания США попытается впервые за 50 лет совершить посадку на поверхности Луны

Как отмечают в сообщении,

"Это первый запуск новой мощной ракеты, созданной компанией Boeing-Lockheed United Launch Alliance, и попытка совершить первую за 50 лет мягкую посадку на Луну в США", - отмечают в издании.

Известно, что ракета стартовала с мыса Канаверал в США в 07:18 по Гринвичу и, как ожидается, приземлится на Луну 23 февраля.

В дальнейшем планируется, что луноход Peregrine 1 будет собирать данные о поверхности Луны перед запланированными предстоящими миссиями космонавтов.

Технологическое обеспечение

Peregrine 1 несет пять функциональных приборов НАСА и еще 15 других. Данные инструменты измерят уровень радиации, поверхностный и подповерхностный водяной лед, магнитное поле и разреженный слой газа, который называется экзосферой.

Ожидается, что полученные данные этих приборов помогут минимизировать риски и использовать природные ресурсы Луны, когда космические экспедиторы вернутся на ее поверхность.

Также на борту находятся первые латиноамериканские научные аппараты, следующие к поверхности Луны.

Отмечается, что в случае успеха миссии на поверхности спутника будут развернуты пять небольших луноходов, каждый весом менее 60 граммов и диаметром в 12 сантиметров. В частности, также имеет луноход на борту и Университет Карнеги-Меллона.

Послание с Земли на Луну

Также спусковой аппарат содержит ненаучную полезную нагрузку, в том числе физическую монету, "загруженную одним биткойном", и японскую "капсулу лунных мечтаний", содержащую 185 872 сообщения от детей со всего мира.