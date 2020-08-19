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Приватизацию отеля "Днепр" назвали одной из самых успешных в истории ФГИ

Киев, Среда 19 августа 2020 19:05
Приватизацию отеля "Днепр" назвали одной из самых успешных в истории ФГИ
Фото: отель "Днепр" (из открытых источников)
Автор: РБК-Украина

Приватизацию было проведено на открытом аукционе

Продажа гостиницы "Днепр" является беспрецедентной в работе Фонда госимущества Украины. Это первая приватизация, проведенная прозрачно и на открытом аукционе.

Об этом сообщает "Обозреватель".

По данным издания, в процессе подготовки этой приватизации был проведен полноценный международный аудит Baker McKenzie в сфере юридического аудита, Cushman & Wakefield - в ​​подготовке технико-экономического обоснования, а Grant Thornton - в финансовой сфере.

Также сообщается, был использован ряд инновационных разработок.

В частности, речь идет об использовании в целях потенциальных инвесторов такой разработки компании IDeals, как виртуальные комнаты данных.

"Именно благодаря этой системе все претенденты ознакомились с максимально полным пакетом документов о лоте. Такая прозрачная процедура позволила всем участникам торгов проверить на начальных этапах, каково реальное состояние финансов и нет ли по этому объекту скрытых судебных исков. Также еще до начала конкурса были остановлены фиктивные закупки, налажен бухгалтерский учет, реструктурированы долги и подготовлено исследование рынка гостиничного бизнеса Киева", - говорится в публикации.

Подход нового руководства ФГИУ во главе с Дмитрием Сенниченко принес ожидаемый результат: кроме поступления в бюджет Украины суммы в 1,1 млрд гривен, это позитивно отразилось на международной оценке деятельности фонда.

"Впервые за 28 лет в приватизации государственного объекта обычная украинская IT-компания, смогла не только принять участие в аукционе, но и обойти людей с первых строчек Forbes", - пишет издание.

Такой подход свидетельствует о том, что новые команды, которые пришли вместе с президентом Зеленским, действительно нацелены на достижение результата и построение честной, прозрачной системы управления.

Напомним, ранее сообщалось, что украинская IT-компания во главе с основателем киберкоманды NAVI Александром Кохановским победила на аукционе и приобрел отель "Днепр" за рекордные 1,1 млрд гривен.

На месте отеля планируют сделать большой киберспортивный проект с соблюдением всех условий, которые ставил ФГИУ при оглашении конкурса.

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