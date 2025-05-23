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Приватизації за безцінь не буде: Кабмін зміни умови продажу держмайна

Україна, П'ятниця 23 травня 2025 13:55
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Приватизації за безцінь не буде: Кабмін зміни умови продажу держмайна Фото: Приватизація в Україні буде проходити за новими правилами (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Діючі умови приватизації дозволяли продавати держмайно за безцінь. Але ситуація повинна виправитися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата Олексія Гончаренка в Telegram.

За його даними, Кабмін затвердив зміни у правилах продажу об’єктів малої приватизації.

Гончаренко відзначив, що раніше державне майно можна було продавати на аукціонах із поетапним зниженням ціни - аж до 99%. Через це об’єкти йшли майже за безцінь.

Тепер уряд обмежив зниження стартової ціни на першому аукціоні - не більше ніж на 50%. На повторному аукціоні правило 99% залишається, додав він.

"Очікується, що лише від продажу 11 об’єктів бюджет може отримати щонайменше 234 млн гривень", - повідомив депутат.

Приватизація під час війни

Під час війни приватизація в Україні продовжується. Це стосується не лише мала, але й велика приватизація.

У 2024 році державний готель "Україна" на Майдані Незалежності в Києві продали з аукціону за 2,5 млрд гривень. Готель "Козацький" на Майдані Незалежності в Києві у 2024 році продали за 400 млн гривень.

У Державному бюджеті України на 2025 рік передбачено отримання 3,2 млрд гривень від приватизації. в 2024 році планували надходження 4 млрд гривень, а отримали 10,5 млрд гривень.

На 11 червня 2025 рік заплановано проведення аукціону з приватизації АТ "Сумихімпром" зі стартовою ціною 1,158 млрд гривень, а на 18 червня 2025 рік заплановано проведення аукціону з приватизації 100% акцій АТ "Будівельна компанія Укрбуд", стартова ціна - 263 млн гривень.

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