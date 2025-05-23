Приватизации за бесценок не будет: Кабмин изменил условия продажи госимущества

Действующие условия приватизации позволяли продавать госимущество за бесценок. Но ситуация должна исправиться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Алексея Гончаренко в Telegram .

По его данным, Кабмин утвердил изменения в правилах продажи объектов малой приватизации.

Гончаренко отметил, что ранее государственное имущество можно было продавать на аукционах с поэтапным снижением цены - вплоть до 99%. Из-за этого объекты шли почти за бесценок.

Теперь правительство ограничило снижение стартовой цены на первом аукционе - не более чем на 50%. На повторном аукционе правило 99% остается, добавил он.

"Ожидается, что только от продажи 11 объектов бюджет может получить не менее 234 млн гривен", - сообщил депутат.