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Приватизации за бесценок не будет: Кабмин изменил условия продажи госимущества

Украина, Пятница 23 мая 2025 13:55
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Приватизации за бесценок не будет: Кабмин изменил условия продажи госимущества Фото: Приватизация в Украине будет проходить по новым правилам (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Действующие условия приватизации позволяли продавать госимущество за бесценок. Но ситуация должна исправиться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Алексея Гончаренко в Telegram.

По его данным, Кабмин утвердил изменения в правилах продажи объектов малой приватизации.

Гончаренко отметил, что ранее государственное имущество можно было продавать на аукционах с поэтапным снижением цены - вплоть до 99%. Из-за этого объекты шли почти за бесценок.

Теперь правительство ограничило снижение стартовой цены на первом аукционе - не более чем на 50%. На повторном аукционе правило 99% остается, добавил он.

"Ожидается, что только от продажи 11 объектов бюджет может получить не менее 234 млн гривен", - сообщил депутат.

Приватизация во время войны

Во время войны приватизация в Украине продолжается. Это касается не только малой, но и большой приватизации.

В 2024 году государственный отель "Украина" на Майдане Независимости в Киеве продали с аукциона за 2,5 млрд гривен. Отель "Казацкий" на Майдане Независимости в Киеве в 2024 году продали за 400 млн гривен.

В Государственном бюджете Украины на 2025 год предусмотрено получение 3,2 млрд гривен от приватизации. в 2024 году планировали поступление 4 млрд гривен, а получили 10,5 млрд гривен.

На 11 июня 2025 год запланировано проведение аукциона по приватизации АО "Сумыхимпром" со стартовой ценой 1,158 млрд гривен, а на 18 июня 2025 год запланировано проведение аукциона по приватизации 100% акций АО "Строительная компания Укрбуд", стартовая цена - 263 млн гривен.

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