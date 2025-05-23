Приватизации за бесценок не будет: Кабмин изменил условия продажи госимущества
Действующие условия приватизации позволяли продавать госимущество за бесценок. Но ситуация должна исправиться.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Алексея Гончаренко в Telegram.
По его данным, Кабмин утвердил изменения в правилах продажи объектов малой приватизации.
Гончаренко отметил, что ранее государственное имущество можно было продавать на аукционах с поэтапным снижением цены - вплоть до 99%. Из-за этого объекты шли почти за бесценок.
Теперь правительство ограничило снижение стартовой цены на первом аукционе - не более чем на 50%. На повторном аукционе правило 99% остается, добавил он.
"Ожидается, что только от продажи 11 объектов бюджет может получить не менее 234 млн гривен", - сообщил депутат.
Приватизация во время войны
Во время войны приватизация в Украине продолжается. Это касается не только малой, но и большой приватизации.
В 2024 году государственный отель "Украина" на Майдане Независимости в Киеве продали с аукциона за 2,5 млрд гривен. Отель "Казацкий" на Майдане Независимости в Киеве в 2024 году продали за 400 млн гривен.
В Государственном бюджете Украины на 2025 год предусмотрено получение 3,2 млрд гривен от приватизации. в 2024 году планировали поступление 4 млрд гривен, а получили 10,5 млрд гривен.
На 11 июня 2025 год запланировано проведение аукциона по приватизации АО "Сумыхимпром" со стартовой ценой 1,158 млрд гривен, а на 18 июня 2025 год запланировано проведение аукциона по приватизации 100% акций АО "Строительная компания Укрбуд", стартовая цена - 263 млн гривен.
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