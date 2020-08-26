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Приватизация госпакетов облэнерго будет сорвана из-за НКРЭКУ и ее методологии RAB, - Буймистер

Автор: РБК-Украина

По ее словам, причина в отрицательном денежном потоке, к которому приведут такие ставки

При предложенной НКРЭКУ 3% ставке на старые активы будет сорвана программа приватизации госпакетов облэнерго.

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Об этом заявила народный депутат Людмила Буймистер на заседании НКРЭКУ.

"С такой ставкой 3% на старые активы мы получим отрицательный денежный поток. Это означает, что и программа приватизации, которая сегодня у Фонда государственного имущества, будет де-факто обесценена, потому что я прекрасно понимаю, что если методология показывает отрицательный денежный поток, то мы не получим того эффекта от приватизации. У нас закладываются из года в год поступления от приватизации в бюджет нашей страны, но с такой методологией мы не получим того эффекта, которого мы хотим достичь", - отметила Буймистер.

По ее словам, причина в отрицательном денежном потоке, к которому приведут такие ставки.

"Я посчитала модель с предложенными тремя и пятнадцатью процентами 15,72% которые сегодня есть в проекте постановления. Я вижу у себя отрицательный денежный поток во многих облэнерго в нынешних условиях. И особенно этот отрицательный денежный поток мы будем наблюдать именно на государственных облэнерго, которые находятся в значительно худшем денежном состоянии, чем некоторые другие облэнерго в нашей стране", - добавляет нардеп.

Напомним, ранее Олег Козачук, глава "Хмельницкоблэнрего" высказал мнение, что при параметрах RAB-регулирования от НКРЭКУ облэнерго не смогут привлекать ни инвестиции, ни кредиты в обновление сетей.

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