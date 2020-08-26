Приватизація держпакетів обленерго буде зірвана через НКРЕКП та її методологію RAB, - Буймістер

При запропонованій НКРЕКП 3% ставці на старі активи буде зірвана програма приватизації держпакетів обленерго.

Про це заявила народний депутат Людмила Буймістер на засіданні НКРЕКП

"З такою ставкою 3% на старі активи ми отримаємо негативний грошовий потік. Це означає, що та програма приватизації, яка сьогодні у Фонду державного майна, буде де-факто знецінена, тому що я прекрасно розумію, що якщо методологія показує від'ємний грошовий потік, то ми не отримаємо того ефекту від приватизації. У нас закладаються з року в рік надходження від приватизації в бюджет нашої країни, але з такою методологією ми не отримаємо того ефекту, якого ми хочемо досягти", - зазначила Буймістер.

За її словами, причина в негативному грошовому потоці, до якого призведуть такі ставки.

"Я порахувала модель з трьома запропонованими і п'ятнадцятьма відсотками 15,72%, які сьогодні є в проекті постанови. Я бачу у себе негативний грошовий потік у багатьох обленерго в нинішніх умовах. І особливо цей негативний грошовий потік ми будемо спостерігати саме на державних обленерго, які знаходяться в значно гіршому фінансовому стані, ніж деякі інші обленерго в нашій країні", - додає нардеп.

Нагадаємо, раніше Олег Козачук, глава "Хмельницкобленрего" висловив думку, що при параметрах RAB-регулювання від НКРЕКП обленерго не зможуть залучати ні інвестиції, ні кредити в оновлення мереж.