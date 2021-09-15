8 сентября в Киеве состоялась ежегодная, XIII-я по счету Международная конференция "PrivateLabel-2021: Новые векторы в развитии СТМ - украинский и зарубежный опыт".

Это ежегодная международная практическая встреча, которая позволяет отделам СТМ розничных сетей и компаний-поставщиков начать и/или продолжить сотрудничество, определить стратегии и тактики эффективного развития бизнеса.

Организатором конференции выступила В2В медиа-группа TradeMasterGroup.

Распределение участников по сферам деятельности выглядел так:

- производители - 49%

- ритейлеры - 22%

- смежные отрасли - 16%

- дистрибьюторы - 9%

- СМИ - 29%

Распределение аудитории по уровню менеджмента выглядел следующим образом:

- СЕО, генеральный директор - 18%

- национальный менеджер - 12%

- руководитель СТМ - 11%

- коммерческий директор - 11%

- менеджер по продажам - 11%

- директор по продажам - 9%

- директор по развитию - 8%

- директор по маркетингу, маркетолог - 7%

- владелец - 5%

- бренд-менеджер, продукт-менеджер - 5%

- руководитель ВЭД - 3%

Партнерами конференции стали компании:

Генеральный партнер - Consulting for Retail

IТ - Партнер - I-Logistics

Логистический оператор №1 в Украине - Global Ocean Link

Палетный партнер - Богач Плюс

Логистический партнер - Global Logistics

Логистический партнер - WareTeka

Энергетический Партнер - Компания ЭНЕРДЖИ ГМБХ

Партнер логистических технологий - Груз-логистика

Состав сервис - партнер системных решений для складской логистики

SKU Logistic - логистический партнер

YouCoach - Трансформационный Партнер

Автосервисный партнер МАК-АВТО

Партнер кофе-брейков - Феникс Инвест Трейд

Конференция проходила одновременно в двух тематических залах

В главном зале в начале конференции с приветственным словом к участникам выступил модератор Сергей Евтушенко, основатель розничной сети "Червоний маркет".

Открыл серию выступлений Максим Машляковский, СЕО Foresight & Predictive Analitics. Он представил обзор "Путь потребителя. Между брендами и СТМ. Аналитика СТМ". Спикер предоставил анализ, что именно произошло с потребительскими настроениями в течение последних месяцев.

Спикер отметил, что тенденция 2020 года, когда СТМ росли быстрее, чем ТМ, сохранилась и в 2021-м. Причем в Украине рост происходил быстрее, чем в других странах Европы. Это объясняется тем, что наша страна имеет одну из самых низких долей СТМ среди европейских государств.

Сессия во втором зале была посвящена инновациям и технологиям развития СТМ.

Где также были затронуты важные вопросы влияния новейших технологий на процесс создания успешных СТМ.

После вступления модераторкы сессии Леси Иванченко, заместителя генерального директора по торговле и маркетингу ООО "Супермаш", слово взял Юрий Кузьмяк, эксперт рынка FMCG с более 15-летним опытом работы на руководящих должностях в ритейле в Украине и за рубежом. Он представил доклад "Ритейл и Private Label после COVID-19".

Спикер подчеркнул, что современные реалии поставили перед ритейлом новые вызовы: потребность быть "креативными", экспериментировать в диджитал и физическим каналам для постоянной развлечения, создание клиентского опыта, интеграция онлайн и офлайн каналов продаж и тому подобное. Также он подчеркнул, что физические магазины еще не сказали своего последнего слова -для них также хватит места на рынке, как театры, они смогут развлекать людей, создавая для них новые эмоции и приключения.

По завершению деловой часок Конференции, которая включала в себя выступления спикеров и 2 часовые переговоры производителей и поставщиков с представителями ритейла, состоялось торжественное вручение Национальных премий PrivateLabel-2021.

Среди многих победителей Премии отметились такие компании как:

ООО "АТБ-Маркет" - За вклад в развитие PrivateLabel-2021.

ООО "Ашан Украина Гипермаркет" - За вклад в развитие PrivateLabel-2021.

ООО "Метро Кэш энд Керри Украина" - За вклад в развитие товарной категории.

ООО "ВОГ КАФЕ" WOG CAFE - Инновация года.

ООО "Омега", сеть супермаркетов Varus - За лучший проект PrivateLabel-2021.

ООО "Аритейл", КРУГ - Открытие года.

ООО "Модерн-Ритейл", Торговая сеть "Копейка" - Прорыв года.

ООО "Маркет Универсал ЛТД", Сеть аптек "D.S." - Лучший проект СТМ в фармацевтической отрасли.

Заключительная часть была отмечена общением участников в неформальной обстановке во время щедрого фуршета и живой музыки, которая помогла участникам расслабиться после напряженного рабочего дня Конференции.

Полную итоговую статью с короткими тезисами по докладам спикеров, можно прочитать на сайте компании TradeMasterGroup в разделе "Новости".

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