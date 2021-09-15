PrivateLabel-2021: Нові вектори в розвитку ВТМ - український і зарубіжний досвід

8 вересня в Києві відбулася щорічна, ХІІІ-та за рахунком Міжнародна конференція "PrivateLabel-2021: Нові вектори в розвитку ВТМ - український та зарубіжний досвід".

Це щорічна міжнародна практична зустріч, яка дозволяє відділам ВТМ роздрібних мереж і компаній-постачальників почати та/або продовжити співпрацю, визначити стратегії й тактики ефективного розвитку бізнесу.

Організатором конференції виступила В2В медіа-група TradeMasterGroup.

Розподіл учасників за сферами діяльності виглядав так:

- виробники – 49%

- рітейлери – 22%

- суміжні галузі – 16%

- дистриб’ютори – 9%

- ЗМІ – 29%

Розподіл аудиторії за рівнем менеджменту виглядав наступним чином:

- СЕО, генеральний директор – 18%

- національний менеджер – 12%

- керівник ВТМ – 11%

- комерційний директор – 11%

- менеджер із продажів – 11%

- директор з продажів – 9%

- директор з розвитку – 8%

- директор з маркетингу, маркетолог – 7%

- власник – 5%

- бренд-менеджер, продукт-менеджер – 5%

- керівник ЗЕД – 3%

Партнерами конференції стали компанії:

Генеральний партнер - Consulting for Retail

IТ – Партнер – I-Logistics

Логістичний оператор №1 в Україні - Global Ocean Link

Палетный партнер – Богач Плюс

Логістичний Партнер - Global Logistics

Логістичний Партнер – WareTeka

Енергетичний Партнер - Компанія ЕНЕРДЖІ ГМБХ

Партнер логістичних технологій - Вантаж-логістика

Склад сервіс – Партнер системних рішень для складської логістики

SKU Logistic – Логістичний Партнер

YouCoach – Трансформаційний Партнер

Автосервісний партнер МАК-АВТО

Партнер кава-брейків – Фенікс Інвест Трейд

Конференція відбувалася одночасно у двох тематичних залах.

У головному залі на початку конференції з привітальним словом до учасників виступив модератор Сергій Євтушенко, засновник роздрібної мережі "Червоний маркет".

Відкрив серію виступів Максим Машляковський, СЕО Foresight & Predictive Analitics. Він презентував огляд "Шлях споживача. Між брендами та ВТМ. Аналітика ВТМ". Спікер надав аналіз, що саме відбулося зі споживчими настроями протягом останніх місяців.

Спікер зазначив, що тенденція 2020 року, коли ВТМ зростали швидше, ніж ТМ, зберіглася і у 2021-му. Причому в Україні зростання відбувалося швидше, ніж в інших країнах Європи. Це пояснюється тим, що наша країна має одну з найнижчих часток ВТМ серед європейських держав.

Сесія в другому залі була присвячена Інноваціям і технологіям розвитку ВТМ.

Де також були порушені важливі питання впливу новітніх технологій на процес створення успішних ВТМ.

Після вступу модераторки сесії Лесі Іванченко, заступниці генерального директора з торгівлі та маркетингу ТОВ «Супермаш», слово взяв Юрій Кузьмяк, експерт ринку FMCG з понад 15-річним досвідом роботи на керівних посадах в рітейлі в Україні та за кордоном. Він представив доповідь "Рітейл та Private Label після COVID-19".

Спікер наголосив, що сучасні реалії поставили перед рітейлом нові виклики: потребу бути "креативними", експериментувати у діджитал та фізичних каналах для постійної розваги, створення клієнтського досвіду, інтеграція онлайн і офлайн каналів продажів тощо. Також він підкреслив, що фізичні магазини ще не сказали свого останнього слова –для них також вистачить місця на ринку, як театри, вони зможуть розважати людей, створюючи для них нові емоції та пригоди.

По завершенню ділової часини Конференції, яка включала в себе виступи спікерів та 2 годинні переговори виробників і постачальників з представниками рітейлу, відбулося урочисте вручення Національних премій PrivateLabel-2021.

Серед багатьох переможців Премії відзначилися такі компанії як:

ТОВ "АТБ-Маркет" – За внесок в розвиток PrivateLabel-2021.

ТОВ "Ашан Україна Гіпермаркет" – За внесок в розвиток PrivateLabel-2021.

ТОВ "Метро Кеш енд Керрі Україна" – За вклад в розвиток товарної категорії.

ТОВ "ВОГ КАФЕ" WOG CAFE – Інновація року.

ТОВ "Омега", мережа супермаркетів Varus – За кращий проект PrivateLabel-2021.

ТОВ "Арітейл", КОЛО – Відкриття року.

ТОВ "Модерн-Рітейл", Торгова мережа "Копійка" – Прорив року.

ТОВ "Маркет Універсал ЛТД", Мережа Аптек "D.S." – Кращий проект СТМ у фармацевтичній галузі.

Заключна частина була відзначена спілкуванням учасників в неформальній обстановці під час щедрого фуршету та живої музики, яка допомогла учасникам розслабитися після напруженого робочого дня Конференції.

Повну підсумкову статтю з короткими тезами по доповідям спікерів, можна прочитати на веб-сайті компанії TradeMasterGroup в розділі «Новини»

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