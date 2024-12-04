У ПриватБанку відповіли на заяви про розкриття банківської таємниці через "Нацкешбек"

Що передувало

Сьогодні ЗМІ почали писати про те, що нібито використання картки "Національний кешбек" від ПриватБанку передбачає автоматичну згоду клієнтів на передачу даних про платіжні операції третім особам.

Зокрема, у заяві про відкриття поточного рахунку присутня згода клієнта передавати інформацію про свої платіжні операції третім особам у рамках чинних постанов Кабінету Міністрів України.

Що кажуть у ПриватБанку

Як заявили у банку, заява про нібито розкриття таємниці є перекручуванням умови, важливої для ініціативи "Національний кешбек".

"Хочемо запевнити, що наш Банк діє виключно в межах, визначених нормативно-правовими актами, та дані, які передаються, використовуються виключно для розрахунку та нарахування кешбеку", - заявили у ПриватБанку.

Також у прес-службі банку заявили, що для них прозорість і чесність у співпраці з клієнтами завжди на першому місці. Там зауважили, що дбають про безпеку банківської таємниці та персональних даних своїх клієнтів та діє виключно в рамках законодавства.

Водночас там звернули увагу на те, що українське законодавство вимагає підписання письмового дозволу на розкриття банківської таємниці від кожного користувача перед відкриттям рахунку "Національний кешбек". Тому ПриватБанк, як і всі учасники програми, передає виключно інформацію щодо транзакцій витрат або повернень товарів у магазинах, які зареєстровані як продавці українських товарів.

У ПриватБанку заявляють, що будь-які інші операції чи дані клієнтів не розголошуються.

Національний кешбек

На початку року президент України Володимир Зеленський повідомив про започаткування програми "Купуй українське". За цією програмою громадяни зможуть отримати повернення частини коштів на спеціальну картку за купівлю товарів українського виробництва. Вона буде включатиме продовольчі і непродовольчі товари, вироблені в Україні.