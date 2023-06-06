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У ПриватБанку стався збій: порушено оплату картками і не тільки

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Вівторок 06 червня 2023 19:17
У ПриватБанку стався збій: порушено оплату картками і не тільки Фото: у ПриватБанку стався збій (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

У ПриватБанку сьогодні, 6 червня, увечері спостерігається збій у роботі. Зокрема, порушено оплату картками.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ПриватБанк у Facebook.

"Друзі, нам відомо про перебої та затримки в роботі сервісів банку, зокрема Приват24, мережі банкоматів та оплати картками через торгові термінали", - сказано в повідомленні банку.

При цьому там уточнили, що ІТ-фахівці вже працюють над відновленням стабільної роботи. Але для цього потрібно ще трохи часу.

Причини збою в ПриватБанку поки що не уточнюють.

Нагадаємо, 30 травня в роботі Vodafone стався масштабний збій. Українці по всій країні нарікали на відсутність мобільного зв'язку.

Також ми писали, що кілька тижнів тому збій у роботі фіксували біля "Нової Пошти". Клієнти масово не могли скористатися додатком.

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