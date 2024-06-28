У ПриватБанку прогнозують зниження ставок за кредитами та депозитами

За його словами, загалом ситуація з клієнтськими коштами в банку відображає "температуру" в економіці та рівень бізнес-активності.

"Наразі ми бачимо поступове зниження відсоткових ставок - слідом за зниженням Нацбанком облікової ставки знижуються ставки залучення коштів, активно знижуються ставки за кредитами, принаймні для бізнес-клієнтів. Якщо ще півроку тому адекватними виглядали кредитні ставки на рівні 18-22%, то сьогодні ставки тримаються на рівні 14-16%. Це, звичайно, не враховуючи ставки за програмою 5-7-9", - сказав Заіграєв.

Як зазначив банкір, відповідно, мають повільно знижуватись ставки на залучення коштів - по депозитах, залишках на рахунках тощо.

Заіграєв повідомив, що у 2024 році об'єми коштів від бізнес-клієнтів залишаються стабільними, враховуючи сезонне коливання в кінці минулого - на початку поточного року, коли бізнес традиційно тримає на рахунках в банках великі залишки.

"У період традиційного весняного пожвавлення бізнесу накопичені взимку кошти бізнес починає активно витрачати. Тому приросту коштів від бізнес-клієнтів ми поки що не спостерігаємо. Ймовірно, він буде влітку. І потім - в листопаді-грудні", - додав банкір.