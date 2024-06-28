В ПриватБанке прогнозируют снижение ставок по кредитам и депозитам

По его словам, ситуация с клиентскими средствами в банке отражает "температуру" в экономике и уровень бизнес-активности.

"Пока мы видим постепенное снижение процентных ставок - вслед за снижением Нацбанком учетной ставки снижаются ставки привлечения средств, активно снижаются ставки по кредитам, по крайней мере для бизнес-клиентов. Если еще полгода назад адекватными выглядели кредитные ставки на уровне 18-22%, то сегодня ставки держатся на уровне 14-16%. Это, конечно, не учитывая ставки по программе 5-7-9", - сказал Заиграев.

Как отметил банкир, соответственно должны медленно снижаться ставки на привлечение средств - по депозитам, остаткам на счетах и т.д.

Заиграев сообщил, что в 2024 году объемы средств от бизнес-клиентов остаются стабильными, учитывая сезонные колебания в конце прошлого – начале текущего года, когда бизнес традиционно держит на счетах в банках большие остатки.

"В период традиционного весеннего оживления бизнеса накопленные зимой средства бизнес начинает активно тратить. Поэтому прироста средств от бизнес-клиентов мы пока не наблюдаем. Вероятно, он будет летом. И потом – в ноябре-декабре", – добавил банкир.