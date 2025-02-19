У "ПриватБанку" попередили про можливі затримки з картковими операціями

"ПриватБанк" попереджає своїх клієнтів про можливі затримки з картковими операціями. Технічні оновлення можуть тимчасово вплинути на роботу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "ПриватБанк".
"ПриватБанк" повідомляє, що в рамках покращення сервісів у період з 22 лютого 2025 року, з 00:00 до 10:00.
Можуть виникнути тимчасові складнощі в роботі "Приват24 для бізнесу", зокрема з картковими операціями.
Фото: скрін зі застосунку "ПриватБанка"
"Нічого не зламалось, але ми покращуємо наші сервіси", - зазначили у застосунку банку.
Увечері 18 листопада 2024 року в роботі мобільного застосунку Приват24 та сайту спостерігаються технічні проблеми. Користувачі повідомляли про неможливість увійти в систему як через телефон, так і через ПК.
ПриватБанк пояснив, що це пов'язано з технічними роботами. Фахівці вже працюють над усуненням неполадок, і рекомендують спробувати виконати операції пізніше.