У "ПриватБанку" попередили про можливі затримки з картковими операціями

"ПриватБанк" повідомляє, що в рамках покращення сервісів у період з 22 лютого 2025 року, з 00:00 до 10:00.

Можуть виникнути тимчасові складнощі в роботі "Приват24 для бізнесу", зокрема з картковими операціями.

Фото: скрін зі застосунку "ПриватБанка"

"Нічого не зламалось, але ми покращуємо наші сервіси", - зазначили у застосунку банку.