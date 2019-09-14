В ПриватБанке заявили о полном восстановлении работы после сбоя

ПриватБанк полностью ликвидировал технические проблемы, которые привели к сбою в обслуживании клиентов, по состоянию на 23:40 пятницы, 13 сентября. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя пресс-службы банка Инну Музычук Facebook.

Она назвала ппроисшествие форс-мажорной ситуацией и заверила, что сейчас в ПриватБанке все работает.

"Стабильная работа процессинга полностью восстановлена. Просим извинения за задержку, мы пытались сделать все, что в наших силах, спасибо за понимание", - написала Музычук.

Отметим, за три часа до последнего сообщения уже сообщалось об устранении технических проблем.

"Уже нашли, исправили, починили, сейчас все будет работать корректно. Извините, пожалуйста, за эти хлопоты, мы и сами переживаем, это действительно форс-мажорная ситуация, но уже все под контролем", - написала ранее Музычук.

Напомним, 13 сентября в работе Приватбанка произошел сбой, в частности в "Приват24" наблюдались трудности при оплате в интернете, зачислении средств на карты со сторонних сервисов, проведении операций с карточками в банкоматах, POS-терминалах. На тот момент в банке рекомендовали не повторять операций и ожидать устранения проблем, а также обещали решить проблему до 22:00.