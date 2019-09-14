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В ПриватБанке заявили о полном восстановлении работы после сбоя

Новости » Общество    14.09.2019 - 00:59
В ПриватБанке заявили о полном восстановлении работы после сбоя
Фото: Приватбанк (Виталий Носач, РБК-Украина)

В банке извинились за задержку в решении технических проблем

ПриватБанк полностью ликвидировал технические проблемы, которые привели к сбою в обслуживании клиентов, по состоянию на 23:40 пятницы, 13 сентября. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя пресс-службы банка Инну Музычук Facebook.

Она назвала ппроисшествие форс-мажорной ситуацией и заверила, что сейчас в ПриватБанке все работает.

"Стабильная работа процессинга полностью восстановлена. Просим извинения за задержку, мы пытались сделать все, что в наших силах, спасибо за понимание", - написала Музычук.

В ПриватБанке заявили о полном восстановлении работы после сбоя

Отметим, за три часа до последнего сообщения уже сообщалось об устранении технических проблем.

"Уже нашли, исправили, починили, сейчас все будет работать корректно. Извините, пожалуйста, за эти хлопоты, мы и сами переживаем, это действительно форс-мажорная ситуация, но уже все под контролем", - написала ранее Музычук.

Напомним, 13 сентября в работе Приватбанка произошел сбой, в частности в "Приват24" наблюдались трудности при оплате в интернете, зачислении средств на карты со сторонних сервисов, проведении операций с карточками в банкоматах, POS-терминалах. На тот момент в банке рекомендовали не повторять операций и ожидать устранения проблем, а также обещали решить проблему до 22:00.

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