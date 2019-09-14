В ПриватБанку заявили про повне поновлення роботи після збою

Фото: Приватбанк (Виталий Носач, РБК-Украина)

У банку вибачилися за затримку у вирішенні технічних проблем

ПриватБанк повністю ліквідував технічні проблеми, які призвели до збою в обслуговуванні клієнтів, станом на 23:40 п’ятниці, 13 вересня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника прес-служби банку Інну Музичук у Facebook.

Вона назвала випадок форс-мажорною ситуацією та запевнила, що наразі в ПриватБанку все працює.

"Стабільну роботу процесингу повністю відновлено. Просимо вибачити за затримку, ми намагалися зробити усе, що в наших силах, дякуємо за розуміння", - написала Музичук.

Зазначимо, за три години до останнього повідомлення вже повідомлялося про усунення технічних проблем.

"Вже знайшли, виправили, полагодили, зараз все буде працювати коректно. Вибачте, будь ласка, за цей клопіт, ми й самі переживаємо, це дійсно форс-мажорна ситуація, але вже все під контролем", - написала раніше Музичук.

Нагадаємо, 13 вересня у роботі ПриватБанку стався збій, зокрема в "Приват24" спостерігалися труднощі при оплаті в інтернеті, зарахування коштів на картки зі сторонніх сервісів, проведення операцій з картками в банкоматах, POS-терміналах. На той момент у банку рекомендували не повторювати операцій і очікувати усунення труднощів, а також обіцяли вирішити проблему до 22:00.