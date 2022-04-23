В ПриватБанке произошел технический сбой: что известно

В ПриватБанке 23 апреля произошел технический сбой. Возможны проблемы и задержки в работе сервисов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу банка.
"На каналах связи произошел сбой. Из-за этого сегодня возможны перебои и задержки в работе сервисов банка, сети банкоматов и оплатами картами через торговые терминалы", - говорится в сообщении.
Сейчас специалисты банка занимаются восстановлением стабильной работы всех сервисов.
Напомним, ПриватБанк ранее сообщил график работы на Пасху. Все отделения не будут работать 23 и 24 апреля.
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