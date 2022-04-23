У ПриватБанку стався технічний збій: що відомо

У ПриватБанку 23 квітня стався технічний збій. Можливі проблеми та затримки у роботі сервісів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу банку.
"На каналах зв‘язку стався збій. Через це сьогодні можливі перебої та затримки в роботі сервісів банку, мережі банкоматів й оплатами картками через торгові термінали", - йдеться у повідомленні.
Наразі фахівці банку працюють над відновленням стабільної роботи всіх сервісів.
Нагадаємо, ПриватБанк раніше повідомив графік роботи на Великдень. Всі відділення не будуть працювати 23 та 24 квітня.
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