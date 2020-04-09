ПриватБанк отказался от печати чеков в POS-терминалах

Фото: платежная карта (пресс-служба НБУ)

Дополнительный чек можно получить по требованию

Государственный "ПриватБанк" после консультаций с налоговой службой и платежными системами отказался от обязательной печати чеков в POS-терминалах. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Как отметили в пресс-службе, теперь чек можно напечатать, если документ нужен продавцу или покупателю.

Теперь после авторизации на экран POS-терминала будет выводиться вопрос, печатать ли чек. Кассир при желании клиента выберет необходимый вариант. Такая опция позволит значительно сократить расходы на бумагу. По предварительным расчетам, это позволит экономить до 2 млн грн в месяц, рассказали в пресс-службе.

"Потребность в бумажном чеке возникает только при приобретении товара с гарантией - бытовой техники и тому подобное", - заявил руководитель направления по работе с торговыми предприятиями "ПриватБанка" Евгений Васильцов.

По его данным в марте 2020 году в эквайринговой сети "ПриватБанка прошло около 100 млн операций с печатью двух чеков одновременно, хотя по подсчетам банка, фактическая потребность в документе была примерно в 5 млн операций.

При этом в пресс-службе банке напомнили, что квитанции по всем сделкам сохраняются в электронном виде и в выписках в Приват24, где при необходимости их можно получить.

Напомним, Государственная налоговая служба разъяснение по чекам POS терминалов. Согласно разъяснению, копия квитанции платежного терминала не является первичным документом в понимании Налогового кодекса, а потому на сегодня для продавцов отсутствует обязанность хранения такой копии.

Напомним, общее количество операций (безналичных и получение наличных) с использованием платежных карт, эмитированных украинскими банками, за 2019 год составило 5 057,3 млн, а их объем - 3 576,7 млрд грн.