В ПриватБанке назвали преимущества от повышения курса доллара по карточкам

Повышение курса доллара по карточкам в ПриватБанке даст возможность получателям переводов в Украине получать больше гривны.

Об этом РБК-Украина сообщили в пресс-службе ПриватБанка.

Как заявила руководитель департамента переводов ПриватБанка Мария Страшко, с сегодняшнего дня становится выгоднее получать валютные срочные переводы, карточные и SWIFT переводы на гривневые карты банка.



"Например, при зачислении на гривневую карту срочного перевода от родных на сумму 1000 долл США, по текущему курсу клиенты получают на карту почти на 6000 грн больше, чем, например, неделю назад“, - отметила Страшко. По данным пресс-службы, с начала войны ежемесячно на карты и счета ПриватБанка украинцы получают более 2 млн переводов из-за рубежа на сумму более 600 млн долларов.