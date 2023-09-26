ПриватБанк змінив тарифи для SWIFT-переказів

Відтепер для закордонних та внутрішніх переказів діє єдиний тариф - 0,5% від суми, але не менше ніж 5 гривень і не більше ніж 100 доларів (у гривневому еквіваленті за курсом НБУ).

Єдиний тариф для SWIFT-переказів по Україні є вдвічі нижчим за раніше діючий, а максимальна сума комісії зменшена у 5 разів. При цьому, ПриватБанк не нараховує комісії за надсилання SWIFT-переказів на купівлю товарів для ЗСУ та оплату лікування.

Також ПриватБанк змінив інтерфейс керування грошовими та SWIFT-переказами через Приват24. Новий функціонал меню "Перекази" дозволяє у архіві переказів повторити відправку раніше проведеного переказу, повернути чи відреагувати переказ.

Як відправити SWIFT-переказ по Україні чи за кордон через Приват24, можна дізнатися у відео.

SWIFT-перекази

SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications) - міжнародна міжбанківська система передачі інформації та здійснення платежів.

Система переказів SWIFT дозволяє здійснювати перекази в іноземній валюті у будь-яку країну світу на користь фізичних та юридичних осіб.

Перекази за системою SWIFT оптимально використовувати для оплати за покупки, які були здійснені за кордоном, бронювання готельних номерів, оплати навчання, відпочинку чи лікування, а також для грошових переказів родичам та друзям.

Переказ іноземної валюти від фізичної особи за кордон може здійснюватися за операціями неторгового характеру та не поширюється на перекази, пов’язані з підприємницькою діяльністю.