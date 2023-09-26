RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

ПриватБанк изменил тарифы для SWIFT-переводов

Фото: ПриватБанк изменил тарифы SWIFT-переводов (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Государственный ПриватБанк изменил стоимость отправки SWIFT-переводов. Тарифы по Украине снижены вдвое.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу банка.

Теперь для зарубежных и внутренних переводов действует единый тариф - 0,5% от суммы, но не менее 5 гривен и не более 100 долларов (в гривневом эквиваленте по курсу НБУ).

Единый тариф для SWIFT-переводов по Украине вдвое ниже ранее действующего, а максимальная сумма комиссии уменьшена в 5 раз. При этом ПриватБанк не начисляет комиссии за отправку SWIFT-переводов на покупку товаров для ВСУ и оплату лечения.

Также ПриватБанк изменил интерфейс управления денежными и SWIFT-переводами через Приват24. Новый функционал меню "Переводы" позволяет в архиве переводов повторить отправку ранее произведенного перевода, вернуть или отреагировать перевод.

Как отправить SWIFT-перевод по Украине или за границу через Приват24, можно узнать в видео.

SWIFT-переводы

SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications) – международная межбанковская система передачи информации и осуществления платежей.

Система перевода SWIFT позволяет осуществлять переводы в иностранной валюте в любую страну мира в пользу физических и юридических лиц.

Переводы по системе SWIFT оптимально использовать для оплаты за покупки, совершенные за рубежом, бронирование гостиничных номеров, оплаты обучения, отдыха или лечения, а также для денежных переводов родственникам и друзьям.

Перевод иностранной валюты от физического лица за границу может производиться по операциям неторгового характера и не распространяется на переводы, связанные с предпринимательской деятельностью.

 

Читайте РБК-Украина в Google News
ПриватБанк