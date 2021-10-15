UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

ПриватБанк вводит новые ограничения на переводы: не более 100 в месяц

Автор: Илона Свиридова

Государственный "ПриватБанк" вводит новые ограничения на денежные переводы. Теперь отправлять или получать на карту можно не более 100 переводов в месяц.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт "ПриватБанка".

Сообщается, что эти меры вводятся в рамках борьбы с отмыванием денег и в связи с требованиями финансового мониторинга.

"Поэтому с октября 2021 мы вносим незначительные коррективы в правила осуществления р2р переводов по лимитам на переводы с карты на карту Visa / Mastercard через все каналы", - говорится в сообщении.

Таким образом, устанавливаются следующие лимиты на календарный месяц как для переводов по Украине, так и за границу:

  • для отправителя - 100 переводов по Украине и 25 международных
  • для получателя - 100 переводов по Украине и 30 международных

Напомним, ранее сообщалось, что в мобильном Приват24 появилась новая функция "Мониторинг билетов", пока доступна она только для владельцев iPhone.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПриватБанкДенежные переводы