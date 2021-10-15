ПриватБанк вводить нові обмеження на перекази: не більше 100 на місяць

Повідомляється, що ці заходи вводяться в рамках боротьби з відмиванням грошей і у зв'язку з вимогами фінансового моніторингу.

"Тому з жовтня 2021 ми вносимо незначні корективи в правила здійснення Р2Р переказів за лімітами на перекази з картки на картку Visa / Mastercard через всі канали", - йдеться в повідомленні.

Таким чином, встановлюються наступні ліміти на календарний місяць як для переказів по Україні, так і за кордон: