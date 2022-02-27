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ПриватБанк ввел кредитные каникулы для бизнеса

Автор: Александр Белоус

ПриватБанк в условиях военного положения объявил с 1 марта по 1 июня 2022 года кредитные каникулы бизнес-клиентам. Это касается договоров, по которым не было просрочки или срок просрочки составляет не более 90 суток.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение, которое сделал пресс-секретарь банка Олег Серга в Facebook.

По его данным, клиенты смогут пользоваться Кредитным лимитом на счет", "Овердрафтом" (бланковый), "Кредитным лимитом "Предпринимательский" в пределах суммы долга на 24 февраля 2022 года.

Раньше ПриватБанк сообщал, что онлайн-банкинг Приват24 и Приват24 для бизнеса, сеть самообслуживания работает в режиме 24/7. Отделения ПриватБанка работают в тех населенных пунктах, в которых нет угрозы для здоровья и жизни работников и клиентов.

Кроме того, срок действия карт ПриватБанка автоматически продлен на 180 дней.

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