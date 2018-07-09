ПриватБанк возобновил работу после сбоя

Работа всех сервисов стабилизирована после аварии каналов связи

"ПриватБанк" стабилизировал работу всех сервисов после аварии каналов связи, которая произошла около полутора часов назад. Об этом сообщила руководитель сети региональных пресс-офисов банка Инна Музычук в Facebook.

В пресс-службе отметили, что все операции по пластиковым картам проводятся в штатном режиме, платежи клиентов выполняются согласно графику.

"Все уже в норме, спасибо за понимание! ПриватБанк в кратчайшие сроки стабилизировал работу всех сервисов после аварии каналов связи", - написала Музычук.

Она добавила, что специалистам банка удалось восстановить стабильную работу сервисов эквайринга и сети банкоматов банка в полном объеме в течение часа.

Друзья, внимание! Все уже в норме, спасибо за понимание! ПриватБанк в кратчайшие сроки стабилизировал работу всех сервисов... Опубликовано Инной Музычук Понедельник, 9 июля 2018 г.

Напомним, вечером в понедельник в "ПриватБанке" произошел сбой. В контактном центре банка сообщили, что все терминалы и банкоматы не работают. Также не проводилась оплата в POS-терминалах "ПриватБанка", платежи "Приват24" и Liqpay.