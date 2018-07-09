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ПриватБанк возобновил работу после сбоя

НовостиОбщество    09.07.2018 - 22:37
Фото: ПриватБанк (РБК-Украина)
Фото: ПриватБанк (РБК-Украина)

Работа всех сервисов стабилизирована после аварии каналов связи

"ПриватБанк" стабилизировал работу всех сервисов после аварии каналов связи, которая произошла около полутора часов назад. Об этом сообщила руководитель сети региональных пресс-офисов банка Инна Музычук в Facebook.

В пресс-службе отметили, что все операции по пластиковым картам проводятся в штатном режиме, платежи клиентов выполняются согласно графику.

"Все уже в норме, спасибо за понимание! ПриватБанк в кратчайшие сроки стабилизировал работу всех сервисов после аварии каналов связи", - написала Музычук.

Она добавила, что специалистам банка удалось восстановить стабильную работу сервисов эквайринга и сети банкоматов банка в полном объеме в течение часа.

 

Друзья, внимание! Все уже в норме, спасибо за понимание! ПриватБанк в кратчайшие сроки стабилизировал работу всех сервисов...

Опубликовано Инной Музычук Понедельник, 9 июля 2018 г.

Напомним, вечером в понедельник в "ПриватБанке" произошел сбой. В контактном центре банка сообщили, что все терминалы и банкоматы не работают. Также не проводилась оплата в POS-терминалах "ПриватБанка", платежи "Приват24" и Liqpay.

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Теги публикации: ПриватБанк  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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