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ПриватБанк восстановил работу после сбоя и вернул списанные деньги

Автор: РБК-Украина

"ПриватБанк" после сбоя в работе в своей системе полностью восстановил ее стабильную работу. А списанные по ошибке деньги вернули клиентам.

Об этом говорится в сообщении банка в Facebook.

"Полностью восстановили стабильную работу системы и вернули средства каждому клиенту. Наши коллеги работали не покладая рук, чтобы исправить технический сбой", - говорится в сообщении.

Также в финансовом учреждении извинились за инцидент.

Отметим, ранее сообщалось, что из-за сбоя в работе "ПриватБанка" некоторые клиенты столкнулись с повторным списанием средств по некоторым картам.

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