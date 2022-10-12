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ПриватБанк відновив видачу міжнародних переказів через термінали самообслуговування

Фото: ПриватБанк відновив видачу міжнародних переказів через термінали (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Державний ПриватБанк відновив послугу отримання міжнародних грошових переказів через термінали самообслуговування. У терміналах можна отримати термінові перекази Western Union, MoneyGram, PrivatMoney, RIA.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ПриватБанку.

"Без черг та походу до відділень банку можна отримати грошову допомогу від міжнародних організацій по контрольному номеру переказу", - йдеться в повідомленні.

За даними прес-служби, валютні перекази через термінали самообслуговування можна отримати як у валюті на валютну картку, так і гривні - зарахуванням на гривневу картку.

Щоб отримати переказ з міжнародною допомогою через термінал самообслуговування потрібно:

  • - Авторизуватися за допомогою будь-якої картки банку
  • - Натиснути пункт меню "Банківські послуги" - "Отримати грошовий переказ" - обрати платіжну систему
  • - Ввести контрольний номер та дані переказу
  • - Вибрати картку, на яку потрібно отримати переказ.

Нагадаємо, Мінсоцполітики припинило прийом заявок на платформі єДопомога на виплату грошової допомоги від міжнародних організацій через те, що громадяни України вже подали понад 10 млн заявок

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