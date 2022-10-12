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ПриватБанк возобновил выдачу международных переводов через терминалы самообслуживания

Фото: ПриватБанк возобновил выдачу международных переводов через терминалы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Государственный ПриватБанк возобновил услугу получения международных денежных переводов через терминалы самообслуживания. В терминалах можно получить срочные переводы Western Union, MoneyGram, PrivatMoney, RIA.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ПриватБанка .

"Без очередей и похода в отделения банка можно получить денежную помощь от международных организаций по контрольному номеру перевода", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, валютные переводы через терминалы самообслуживания можно получить как в валюте на валютную карту, так и гривны - зачислением на гривневую карту.

Чтобы получить перевод с международной помощью через терминал самообслуживания, нужно:

  • - Авторизоваться с помощью любой карты банка
  • - Нажать пункт меню "Банковские услуги" - "Получить денежный перевод" - выбрать платежную систему
  • - Ввести контрольный номер и данные перевода
  • - Выбрать карту, на которую нужно получить перевод.

Напомним, Минсоцполитики прекратило прием заявок на платформе єДопомога на выплату денежной помощи от международных организаций из-за того, что граждане Украины уже подали более 10 млн заявок

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ПриватБанк