UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

ПриватБанк відновив роботу своїх сервісів

Фото: ПриватБанк (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

У суботу, 29 квітня, ПриватБанк відновив роботу своїх сервісів після ранкового збою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву ПриватБанка у Facebook.

"Наші поважні клієнти, ми розуміємо всі недавні незручності", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що зі збоями вже справились і система ПриватБанку працює.

"Дякуємо за розуміння і, що ви з нами. Працюємо разом заради перемоги", - додали наостанок.

Нагадаємо, що сьогодні повідомили про можливий збій у роботі ПриватБанку. У клієнтів виникли проблеми з оплатою картками.

нещодавно ми писали про зміни, які стосуються зокрема популярного додатка "Приват24 для бізнесу".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ПриватБанкбанки